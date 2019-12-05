Спектакль "Золушка" в Тверском театре драмы удивит современными технологиями, гаджетами и анимацией

5 Дек. 23:37 2019-12-05T23:56:54+03:00

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В Тверском театре драмы идет подготовка к новогоднему спектаклю. 22 декабря состоится премьера сказки «Золушка» по мотивам книги Шарля Перро и традиционное поздравление у ёлки.

Сюжет сказки будет отличаться от привычного. Золушка грустит из-за того, что её не берут на бал. Она читает много книг, ведь отец дал ей хорошее воспитание, потому что содержит книжную лавку. Но мачеха и сёстры, разодевшись, мечтают покорить сердце Принца не образованностью, а красотой нарядов…

- Режиссёр Иоланта Мельникова, создаёт музыкальную сказку, которая будет интересна зрителям всех возрастов. Обучение Золушки, Дуэль придворных, Бал – все эти эпизоды сопровождают вокальные, танцевальные номера. Всё это создаст неповторимую, добрую атмосферу. - рассказывают в Театре драмы.

Ожидаются и сюрпризы! Например, декорации спектакля выполнены с помощью современных технологий. А само действие на сцене будет дополнено анимацией, 3D-графикой и световыми эффектами.

По традиции до начала спектакля в фойе будет проходить утренник. И вновь - сюрприз! В этом году традиционного формата хоровода не будет. Вместо этого юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир сказок вместе с героями Сказом и Сказой! И помогут в этом волшебные гаджеты! Вместе с ребятами они зачитают новогодний рэп и приблизят

наступление 2020 года!

Новогодние ёлки в Театре драмы пройдут с 22 по 29 декабря и со 2 по 8 января. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU