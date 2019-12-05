В Тверском императорском дворце пройдет вечер итальянского искусства
21 декабря в Тверском императорском дворце пройдет финальная в этом году музейно-театральная программа. Посвящена она будет итальянскому искусству.
В экскурсионной части гостям расскажут о фантастическом архитектурном пейзаже, изображающем развалины амфитеатра. Это одна из шести живописных работ Франческо Баттальоли и Франческо Цуньо. Все они некогда украшали палаццо Мочениго в Падуе.
А в театральной части актер Алексей Зинатулин разыграет воображаемые портреты современных итальянцев.
Не обойдется и без «итальянских» сюрпризов. Самый первый из них будет ждать гостей на парадной лестнице дворца.
ул. Советская, д. 3
Начало в 16:00.
Возрастная категория: 18+
Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU