2019-12-05T22:20:27+03:00
Звезды

В Тверском императорском дворце пройдет вечер итальянского искусства

Гостей ожидает масса сюрпризов
Ирина ТАРАСОВА
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В экскурсионной части гостям расскажут о фантастическом архитектурном пейзаже. Фото: ТОКГВ экскурсионной части гостям расскажут о фантастическом архитектурном пейзаже. Фото: ТОКГ
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21 декабря в Тверском императорском дворце пройдет финальная в этом году музейно-театральная программа. Посвящена она будет итальянскому искусству.

В экскурсионной части гостям расскажут о фантастическом архитектурном пейзаже, изображающем развалины амфитеатра. Это одна из шести живописных работ Франческо Баттальоли и Франческо Цуньо. Все они некогда украшали палаццо Мочениго в Падуе.

А в театральной части актер Алексей Зинатулин разыграет воображаемые портреты современных итальянцев.

Не обойдется и без «итальянских» сюрпризов. Самый первый из них будет ждать гостей на парадной лестнице дворца.

ул. Советская, д. 3

Начало в 16:00.

Возрастная категория: 18+

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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