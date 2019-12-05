В Тверском императорском дворце пройдет вечер итальянского искусства

СЕГОДНЯ 21:44 2019-12-05T22:20:27+03:00

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21 декабря в Тверском императорском дворце пройдет финальная в этом году музейно-театральная программа. Посвящена она будет итальянскому искусству.

В экскурсионной части гостям расскажут о фантастическом архитектурном пейзаже, изображающем развалины амфитеатра. Это одна из шести живописных работ Франческо Баттальоли и Франческо Цуньо. Все они некогда украшали палаццо Мочениго в Падуе.

А в театральной части актер Алексей Зинатулин разыграет воображаемые портреты современных итальянцев.

Не обойдется и без «итальянских» сюрпризов. Самый первый из них будет ждать гостей на парадной лестнице дворца.

ул. Советская, д. 3

Начало в 16:00.

Возрастная категория: 18+

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU