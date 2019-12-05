2019-12-05T20:11:24+03:00
Общество

Более 1,3 миллиарда рублей будет потрачено на модернизацию водовода и водоочистных сооружений в Твери

Работы начнутся уже в этом году
Виктория ТУШКОВА
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Очистные сооружения на Волге не модернизировались с семидесятых годов.Очистные сооружения на Волге не модернизировались с семидесятых годов.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Нацпроект "Экология" - один из 12 проектов, разработанных Правительством РФ на основе "майских указов". В рамках этого национального проекта в Тверской области разработаны проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".

В Твери проект "Чистая вода" предполагает модернизацию и реконструкцию части затверецкого магистрального водовода, одной из трёх основных тверских магистралей, питающих водой более 97% жителей города. Реконструирован будет участок от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Срок выполнения работ - три года. Потратить на это из федерального, регионального и городского бюджета планируется 275,85 миллиона рублей.

В рамках "Оздоровления Волги" в Твери проведут реконструкцию блока биологической очистки очистных сооружений канализации в Больших Перемерках. Срок выполнения - четыре года. Очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд Твери и более полутора сотен предприятий. Очистные сооружения не модернизировались с семидесятых годов. Средства на модернизацию - более 1,1 миллиарда рублей.

По информации администрации Твери, подрядчики по обоим проектам определены, и к работам они приступят уже в этом году. Работы будут вестись круглый год, независимо от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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