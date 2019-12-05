В Твери разыскивают очевидцев ДТП на бульваре Радищева

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-05T19:05:18+03:00

ДТП на бульваре Радищева в Твери Фото: скрин видео УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 5 декабря, на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева в Твери.

Водитель неустановленного транспортного средства (предположительно "Опель Зафира") наехал на 66-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть бульвара Радищева.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Женщина получила травмы и обратилась в медицинское учреждение.

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев аварии. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), сообщить об этом по телефонам: 8(4822)66-78-41; 8(4822)66-78-54; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU