2019-12-05T16:42:10+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале в Осташкове теперь можно купить билет на автобус до Твери

Уехать на автобусе также можно в Торжок и Кувшиново
Ольга ТРОФИМОВА
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На железнодорожном вокзале в Осташкове теперь можно купить билет на автобус Фото: vk.com/"Московско-Тверская ППК"На железнодорожном вокзале в Осташкове теперь можно купить билет на автобус Фото: vk.com/"Московско-Тверская ППК"
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На железнодорожном вокзале Осташкова начали продавать билеты на междугородние автобусы до Твери, Торжка и Кувшиново. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Касса работает ежедневно с 8:00 утра до 17:00 вечера с двумя технологическими перерывами с 10:00 до 10:20; с 13:00 до 14:00.

Уехать до Твери можно за 350 рублей, до Торжка цена билета - 250 рублей, до Кувшиново - 150 руб.

Автобусы отправляются в 6:10 и в 15:00. Купить билет можно за четыре дня до поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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