2019-12-05T16:27:07+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Дмитрием Зелениным

Обсуждались вопросы ремонта дорог, развития социальной сферы, спорта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Дмитрием Зелениным Фото: ПТОГубернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Дмитрием Зелениным Фото: ПТО
Изменить размер текста:

5 декабря губернатор Игорь Руденя встретился с членом совета директоров Межрегиональной общественной организации "Ассоциация менеджеров" Дмитрием Зелениным. Были подняты вопросы ремонта дорог, развития социальной сферы, спорта.

Напомним, Дмитрий Зеленин долгое время возглавлял Тверской регион - с 2003 по 2011 годы, а после занялся развитием собственных сельхозпроектов.

На встрече с главой региона Дмитрий Зеленин особое внимание обратил на дороги и отметил, что в Верхневолжье и непосредственно в Твери они сейчас находятся в хорошем состоянии. Для жителей это важно.

В свою очередь Игорь Руденя подчеркнул, что реализации значимых для людей инициатив уделяется особое внимание. Особенно это касается социальной сферы.

Так, по национальным проектам "Образование" и "Демография" начали работу школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне "Юность" в Твери, открыт новый детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района. Работа по данным направлениям продолжается.

В спорте упор сделан на поддержку детского и профессионального спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери разыскивают очевидцев ДТП на бульваре Радищева
На железнодорожном вокзале в Осташкове теперь можно купить билет на автобус до Твери
Жители Тверской области стали чаще обращаться за неотложной медицинской помощью
В Тверской области двое подростков украли драгоценности у своей знакомой
Дачу москвички обокрали в Тверской области
Земли бывшей хлебной базы вместе с хозпостройками ушли с молотка в Тверской области
К памятнику Михаилу Тверскому возложили княжеский плащ и меч
В Тверской области открыли движение на участке дороги М-10 - Гирино
В учреждении здравоохранения Тверской области нашли поддельные молочные продукты
В одном из магазинов Тверской области торговали опасной курицей
В Тверской области ребенка-инвалида оставили без средств реабилитации
Несовершеннолетняя жительница Тверской области украла у своей подруги 150 тысяч рублей
Председатель ТСЖ в Тверской области присвоила себе деньги жильцов
Жители трех сельских поселений Тверской области платили за невывезенный мусор
В Тверской области мужчина обокрал знакомую, которая пустила его к себе пожить
В Твери владелец магазина снес несущие стены жилого дома во время ремонта в торговом зале
Наркодилеры из Твери попались на "закладках"
В Тверской области двое безработных обокрали пенсионера
В Тверской области трое пешеходов оказались под колесами авто
В Твери открылся диагностический онкоцентр для женщин "Белая роза"
За нарушение авторских прав бизнесмену из Твери грозит два года тюрьмы
В Тверской области стало на 10000 пенсионеров больше
В Тверской области на неосвещенной дороге водитель на "пятерке" сбил двух велосипедистов
В Твери участники ржевской железнодорожной банды получили реальные сроки
В Твери родителям дали попробовать еду, которой в детских садах кормят дошколят
В День памяти Михаила Тверского в Твери перекроют одну из центральных площадей
Суд запретил продавать электрические счетчики с экономными режимами в Тверской области