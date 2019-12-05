Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Дмитрием Зелениным

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-05T16:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

5 декабря губернатор Игорь Руденя встретился с членом совета директоров Межрегиональной общественной организации "Ассоциация менеджеров" Дмитрием Зелениным. Были подняты вопросы ремонта дорог, развития социальной сферы, спорта.

Напомним, Дмитрий Зеленин долгое время возглавлял Тверской регион - с 2003 по 2011 годы, а после занялся развитием собственных сельхозпроектов.

На встрече с главой региона Дмитрий Зеленин особое внимание обратил на дороги и отметил, что в Верхневолжье и непосредственно в Твери они сейчас находятся в хорошем состоянии. Для жителей это важно.

В свою очередь Игорь Руденя подчеркнул, что реализации значимых для людей инициатив уделяется особое внимание. Особенно это касается социальной сферы.

Так, по национальным проектам "Образование" и "Демография" начали работу школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне "Юность" в Твери, открыт новый детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района. Работа по данным направлениям продолжается.

В спорте упор сделан на поддержку детского и профессионального спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU