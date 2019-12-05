В Тверской области двое подростков украли драгоценности у своей знакомой

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-05T15:22:31+03:00

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Преступление было совершено в Торжке. По версии следствия, в период с 30 ноября по 1 декабря 2019 года двое несовершеннолетних местных жителей - 16 и 17 лет - незаконно проникли в жилище своей несовершеннолетней знакомой и похитили принадлежащие ей ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Вместе с похищенными драгоценностями злоумышленники скрылись и распорядились ими по своему усмотрению.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU