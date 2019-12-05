Дачу москвички обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-05T15:13:56+03:00

Изменить размер текста: A A

С сообщением о краже из дачного дома в дежурную часть Калязинского отдела полиции обратилась 62-летняя жительница Москвы. Пенсионерка пояснила, что в ее дом, расположенный в деревне Проскурино, проник неизвестный и похитил бытовую технику и инструменты на общую сумму 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель Калязинского района. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU