2019-12-05T15:13:56+03:00
Происшествия

Дачу москвички обокрали в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержали полицейские Фото: архив "КП"Злоумышленника задержали полицейские Фото: архив "КП"
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С сообщением о краже из дачного дома в дежурную часть Калязинского отдела полиции обратилась 62-летняя жительница Москвы. Пенсионерка пояснила, что в ее дом, расположенный в деревне Проскурино, проник неизвестный и похитил бытовую технику и инструменты на общую сумму 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель Калязинского района. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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