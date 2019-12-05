2019-12-05T15:01:25+03:00
Общество

Земли бывшей хлебной базы вместе с хозпостройками ушли с молотка в Тверской области

41 постройку не учли при продаже земельного участка, возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области разворовали имущество бывшей хлебной базы в ГузятиноВ Тверской области разворовали имущество бывшей хлебной базы в ГузятиноФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Проверку законности распоряжения администрации муниципального образования "Бологовский район" муниципальным имуществом провела прокуратура Тверской области.

Надзорным органом установлено, что в 2014 году администрация муниципалитета продала на торгах земельный участок в поселке ГУзятино, общей площадью 558 059 м2. На указанной земле располагались складские помещения производственного и непроизводственного назначения, которые в 2004 году переданы в муниципальную собственность от конкурсного управляющего ОАО "Хлебная база № 19" - всего 41 объект. Их при продаже не учли.

На момент прокурорской проверки 39 объектов имущества оказались разобраны неизвестными лицами, а строительные материалы, в том числе металл, кирпич и песок вывезены за пределы земельного участка.

Собранные материалы были направлены в орган предварительного расследования. 30 ноября начальником СО ОМВД России по Бологовскому району возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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