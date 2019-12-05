К памятнику Михаилу Тверскому возложили княжеский плащ и меч

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-05T14:39:18+03:00

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В четверг, 5 декабря, в Твери проходят мероприятия, посвященные Дню памяти небесного покровителя города Михаила Тверского. В 12:00 на одноименной площади в центре Твери состоялось торжественное возложение цветов и молебен. Собравшиеся возложили к памятнику княжеский плащ и меч, как символ доблести и подвига благоверного князя.

Утром в Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор. На службе присутствовал губернатор Игорь Руденя.

Также сегодня, на светодиодных экранах, расположенных на улице Трехсвятской, горожане и гости областной столицы смогут фильмы "Михаил Тверской", "Анна Кашинская", "Дом Спаса". В Городском саду у памятного креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба "Дружина" несут историческую вахту памяти.

Тематические мероприятия проходят в муниципальных учреждениях культуры.

6 декабря в Тверском императорском дворце состоится лекция "Михаил Тверской". Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU