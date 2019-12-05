2019-12-05T10:57:53+03:00
Общество

Председатель ТСЖ в Тверской области присвоила себе деньги жильцов

За содеянное женщина получила условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Председатель ТСЖ украла деньги собственников жильяПредседатель ТСЖ украла деньги собственников жильяФото: Иван МАКЕЕВ
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В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Старицкого района, которая будучи председателем товарищества собственников жилья, совершила хищение вверенных ей денежных средств.

Установлено, что подсудимая, имела доступ к денежным средствам ТСЖ, собранными собственниками помещений многоквартирного жилого дома на содержание общедомового имущества. Используя свое служебное положение, женщина похитила из общей "казны" больше 22 тыс. рублей.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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