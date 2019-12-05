Председатель ТСЖ в Тверской области присвоила себе деньги жильцов
В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Старицкого района, которая будучи председателем товарищества собственников жилья, совершила хищение вверенных ей денежных средств.
Установлено, что подсудимая, имела доступ к денежным средствам ТСЖ, собранными собственниками помещений многоквартирного жилого дома на содержание общедомового имущества. Используя свое служебное положение, женщина похитила из общей "казны" больше 22 тыс. рублей.
Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU