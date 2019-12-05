В Тверской области мужчина обокрал знакомую, которая пустила его к себе пожить
Ущерб потерпевшей составил 178 тысяч рублей
Мужчина получил 2,5 года колонии Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 28-летний житель поселка Фирово, совершивший преступление, предусмотренное п «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствием установлено, что мужчина похитил имущество своей знакомой из дома, где она разрешила ему пожить. Ущерб составил свыше 178 тыс. руб.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным. Ближайшие 2,5 года он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU