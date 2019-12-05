В Тверской области мужчина обокрал знакомую, которая пустила его к себе пожить

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-05T10:41:10+03:00

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Перед судом предстал 28-летний житель поселка Фирово, совершивший преступление, предусмотренное п «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, что мужчина похитил имущество своей знакомой из дома, где она разрешила ему пожить. Ущерб составил свыше 178 тыс. руб.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным. Ближайшие 2,5 года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU