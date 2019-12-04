За нарушение авторских прав бизнесмену из Твери грозит два года тюрьмы

4 Дек. 22:37 2019-12-04T22:37:55+03:00

Предприниматель незаконно использовал для своей коммерческой деятельности нелицензионную компьютерную программу

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Факт нарушения авторских и смежных прав выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России совместно с коллегами из ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери.

Полицейскими установлено, что предприниматель проектировал дизайн интерьеров и оформлял заказы с помощью нелицензионной компьютерной программы.

Мужчина установил ее на компьютер, проигнорировав уведомления разработчиков о недопустимости использования контрафактных продуктов. Ущерб, причиненный правообладателям, оценили в 300 тысяч рублей, что является крупным размером.

В отношении директора фирмы следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU