За нарушение авторских прав бизнесмену из Твери грозит два года тюрьмы
Факт нарушения авторских и смежных прав выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России совместно с коллегами из ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери.
Полицейскими установлено, что предприниматель проектировал дизайн интерьеров и оформлял заказы с помощью нелицензионной компьютерной программы.
Мужчина установил ее на компьютер, проигнорировав уведомления разработчиков о недопустимости использования контрафактных продуктов. Ущерб, причиненный правообладателям, оценили в 300 тысяч рублей, что является крупным размером.
В отношении директора фирмы следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU