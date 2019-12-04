В Тверской области стало на 10000 пенсионеров больше

СЕГОДНЯ 21:52 2019-12-04T21:53:27+03:00

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В 2019 году в Тверской области назначено 10 130 страховых пенсий по старости и пенсий по государственному обеспечению, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

В этом году во всей стране начала действовать пенсионная реформа, по которой пенсионный возраст последовательно повышают. Период постепенного повышения пенсионного возраста с 60 до 65 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин займёт четыре года - с 2019 по 2023-й.

Но в первые годы реформирования для вступающих в пенсионный возраст людей предусмотрена льгота: пенсию им назначают на полгода раньше. То есть те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах (женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения) в этом году фактически стали пенсионерами в 55,5 лет и 60,5 лет соответственно.

Также в ПФР напоминают, что требования по стажу и пенсионным коэффициентам продолжают действовать. Сейчас для выхода на страховую пенсию по возрасту требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, в 2020 году - 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.

ИСТОЧНИК KP.RU