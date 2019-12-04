2019-12-04T20:45:05+03:00
Происшествия

В Твери участники ржевской железнодорожной банды получили реальные сроки

ОПГ в течение года грабила товарные поезда
Ольга ТРОФИМОВА
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Банда дерзко грабила "товарняки" в Тверской области Фото: ЦОС ФСБ РФ (скрин видео)Банда дерзко грабила "товарняки" в Тверской области Фото: ЦОС ФСБ РФ (скрин видео)
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Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Артему Егорову и местному жителю Ивану Митькову. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 158 УК РФ (участие в преступном сообществе; кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Напомним, нарушители входили в состав группировки, которая грабила товарные поезда в Зубцовском районе. Всего в ней состояли около 40 человек, 33 из них - арестованы.

- Приговором суда Митькову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Егорову – 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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