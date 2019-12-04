2019-12-04T17:08:25+03:00
Общество

В Твери родителям дали попробовать еду, которой в детских садах кормят дошколят

На дегустацию были представлены супы, салаты, вторые блюда, выпечка и напитки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Продегустировать можно было первые и вторые блюда, выпечку, салаты и напитки Фото: администрация ТвериПродегустировать можно было первые и вторые блюда, выпечку, салаты и напитки Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В детских садах № 164 и 62 впервые прошла дегустация блюд из меню, разработанного для дошкольных образовательных учреждений. В мероприятии участвовали представители родительской общественности, администрации города Твери, Тверской городской Думы, субъекты предпринимательской деятельности.

В детском саду № 62 участникам предложили попробовать супы, вторые блюда, салаты, выпечку, напитки - составляющие 20-дневного меню, единого для всех детских садов Твери. Родителям показали и подробные технологические карты блюд.

После дегустации родители смогли оценить каждое блюдо в специальной анкете и написать свои предложения и пожелания, касающиеся организации дошкольного питания.

12 декабря в Твери запланировано заседание круглого стола, на котором родители смогут задать вопросы об организации питания дошкольников представителям Управления Роспотребнадзора по Тверской области, администрации города Твери и Тверской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День памяти Михаила Тверского в Твери перекроют одну из центральных площадей
Суд запретил продавать электрические счетчики с экономными режимами в Тверской области
За незаконное хранение наркотиков житель Тверской области на год отправится в колонию
Проект Северного обхода вокруг Твери представят в следующем году
На год изолируют от общества мужчину, который выкинул собаку с четвёртого этажа в Тверской области
Девочка-подросток попала под машину в Тверской области
На заснеженной дороге в Тверской области водитель на легковушке вылетел в кювет
Жительница Тверской области увезла из Израиля своего четырехлетнего сына без разрешения отца
Двое участников железнодорожной банды предстали перед судом в Твери
Дороги Тверской области заметает снегом
Итоговое сочинение в Тверской области пишут почти 6 000 выпускников
Житель Тверской области из-за личной неприязни к женщине сжег ее дом
Туристические объекты Твери нанесут на онлайн карты
В Тверской области появится новое министерство
Житель Твери ушел из магазина, не оплатив товар
Жительница Пензы поблагодарила следователя Тверской области за раскрытое дело
В деревне под Тверью мужчина зарезал своего знакомого
Автобусы в Твери будут ходить до полуночи с интервалом в четыре минуты
На склоне у Обелиска Победы во Ржеве появится цветочная композиция в виде цифры «75»
В Твери состоится зимний концерт мастера игры на дудуке Аргишти
Тверским авторам лучших вопросов писательница Дина Рубина подарит свою книгу с автографом
На площади Гагарина в Твери сбили пешехода