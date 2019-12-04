В Твери родителям дали попробовать еду, которой в детских садах кормят дошколят

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-04T17:08:25+03:00

Продегустировать можно было первые и вторые блюда, выпечку, салаты и напитки Фото: администрация Твери

На дегустацию были представлены супы, салаты, вторые блюда, выпечка и напитки

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В детских садах № 164 и 62 впервые прошла дегустация блюд из меню, разработанного для дошкольных образовательных учреждений. В мероприятии участвовали представители родительской общественности, администрации города Твери, Тверской городской Думы, субъекты предпринимательской деятельности.

В детском саду № 62 участникам предложили попробовать супы, вторые блюда, салаты, выпечку, напитки - составляющие 20-дневного меню, единого для всех детских садов Твери. Родителям показали и подробные технологические карты блюд.

После дегустации родители смогли оценить каждое блюдо в специальной анкете и написать свои предложения и пожелания, касающиеся организации дошкольного питания.

12 декабря в Твери запланировано заседание круглого стола, на котором родители смогут задать вопросы об организации питания дошкольников представителям Управления Роспотребнадзора по Тверской области, администрации города Твери и Тверской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU