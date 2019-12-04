В Твери родителям дали попробовать еду, которой в детских садах кормят дошколят
В детских садах № 164 и 62 впервые прошла дегустация блюд из меню, разработанного для дошкольных образовательных учреждений. В мероприятии участвовали представители родительской общественности, администрации города Твери, Тверской городской Думы, субъекты предпринимательской деятельности.
В детском саду № 62 участникам предложили попробовать супы, вторые блюда, салаты, выпечку, напитки - составляющие 20-дневного меню, единого для всех детских садов Твери. Родителям показали и подробные технологические карты блюд.
После дегустации родители смогли оценить каждое блюдо в специальной анкете и написать свои предложения и пожелания, касающиеся организации дошкольного питания.
12 декабря в Твери запланировано заседание круглого стола, на котором родители смогут задать вопросы об организации питания дошкольников представителям Управления Роспотребнадзора по Тверской области, администрации города Твери и Тверской городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU