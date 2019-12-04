2019-12-04T16:47:44+03:00
Общество

Суд запретил продавать электрические счетчики с экономными режимами в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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По настоянию прокуратуры заблокированы сайты по продаже электрических счетчиков с экономными режимами потребленияПо настоянию прокуратуры заблокированы сайты по продаже электрических счетчиков с экономными режимами потребленияФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратурой Фировского района в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены пять веб-страниц, содержащих сведения, о продаже приборов учета электроэнергии с пультом и экономными режимами.

Данная информация и приборы позволяли совершать хищение электроэнергии. Получить сведения на сайте можно было без предварительной регистрации и в свободном доступе.

- Установка данных устройств потребителями приводит к самовольному и безучетному использованию электроэнергии, - уточнили в областной прокуратуре.

Прокуратурой района в суд направлены пять административных исковых заявлений. Размещенная информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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