За незаконное хранение наркотиков житель Тверской области на год отправится в колонию

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-04T16:41:14+03:00

В Тверской области осудили мужчину, который выращивал и употреблял наркотики Фото: архив "КП"

Растительный наркотик мужчина вырастил и употребил сам

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Перед судом предстал 35-летний ране судимый житель Лихославльского района Тверской области. Мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Судебным следствием установлено, что подсудимый вырастил два куста наркосодержащего растения, высушил их и измельчил и самостоятельно употребил. Мужчина вину свою признал.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд также признал его виновным. Ближайший год осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU