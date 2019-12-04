За незаконное хранение наркотиков житель Тверской области на год отправится в колонию
Перед судом предстал 35-летний ране судимый житель Лихославльского района Тверской области. Мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Судебным следствием установлено, что подсудимый вырастил два куста наркосодержащего растения, высушил их и измельчил и самостоятельно употребил. Мужчина вину свою признал.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд также признал его виновным. Ближайший год осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU