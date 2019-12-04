2019-12-04T16:31:12+03:00
Общество

Проект Северного обхода вокруг Твери представят в следующем году

Работы над проектом уже начались
Ольга ТРОФИМОВА
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Проект Северного обхода Твери по трассе М-11 будет готов уже в следующем году.Проект Северного обхода Твери по трассе М-11 будет готов уже в следующем году.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Проект Северного обхода Твери по трассе М-11 будет готов уже в следующем году. О начале проектирования рассказал глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко на конференции "Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия".

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны.

Вместе с тем, это позволит реализовывать на территории Тверского региона действующие инвестпроекты и привлекать новые.

Проект по созданию Северного обхода поддержан министерством транспорта РФ.

СПРАВКА "КП":

Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги - 669 км, из них порядка 300 км проходят по территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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