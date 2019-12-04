Девочка-подросток попала под машину в Тверской области
Авария произошла в Конаково
В Тверской области сбили подросткаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП с участием несовершеннолетней девочки произошло на улице Строителей, около дома №8, в Конаково. О случившемся сообщила региональная Госавтоинспекция.
Водитель, управляя автомобилем "Форд Эксплорер", на нерегулируемом пешеходном переходе, в светлое время суток, наехал на четырнадцатилетнюю девочку, которая шла через дорогу.
Угрозы жизни пострадавшей нет. Водитель остался на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU