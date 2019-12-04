На заснеженной дороге в Тверской области водитель на легковушке вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-04T16:10:01+03:00

В Тверской области водитель на легковушке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 4 декабря, на 44-м км автодороги Тверь-Рождествено-1 Мая-Ильинское в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Нива-Шевроле", не справился с управлением после заноса, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Угрозы их жизни нет.

Отметим, что на дорогах Тверской области сегодня сложилась неблагоприятная обстановка в связи с сильным снегопадом. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU