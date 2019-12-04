Жительница Тверской области увезла из Израиля своего четырехлетнего сына без разрешения отца
Исполнительный документ о розыске несовершеннолетнего ребенка, являющегося уроженцем г. Реховот (Израиль) поступил в межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области от Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. В запросе сообщалось, что четырехлетний ребенок может находиться вместе со своей 36-летней матерью в районном городе Тверской области.
Приставы выяснили, что летом 2019 года мать вернулась в Россию на ПМЖ вместе с ребенком, не поставив в известность мужа, проживающего за границей, поэтому отцу пришлось инициировать поиски для возможного мирного урегулирования ситуации.
Женщину разыскали в течение суток и уведомили о необходимости добровольного возвращения сына отцу. Исполнительное производство окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU