Дороги Тверской области заметает снегом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-04T13:28:29+03:00

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Днем, 4 декабря, на Тверскую область обрушилась настоящая метель. Из-за сильного снегопада наблюдаются недостаточная видимость и гололед на дорогах.

По прогнозам Тверского гидрометцентра, снегопад не утихнет до утра 5 декабря, температура воздуха в дневное время составит от -4° до +1° днем. В ночь на 5 декабря температура воздуха от от -2° до +3°.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Тверской области предупреждает водителей о том, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, следовать предписаниям дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Пешеходам напоминают, что в условиях недостаточной видимости, они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU