Итоговое сочинение в Тверской области пишут почти 6 000 выпускников

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-04T13:08:01+03:00

Одиннадцатиклассникам предлагают порассуждать о "Войне и мире", "Добре и зле", "Надежде и отчаянии"

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В среду, 4 декабря, в Тверской области более 5900 одиннадцатиклассников пишут итоговое сочинение (изложение).

Мероприятие проходит под контролем общественных наблюдателей во всех 43 муниципалитетах региона, в 299 образовательных организациях.

В 2019-2020 учебном году школьникам предложено пять направлений: "Война и мир", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

Выпускники ЦФО могут порассуждать на одну из выбранных тем: "Согласны ли Вы с убеждением автора романа "Война и мир", что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?", "Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?", "Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?", "Считаете ли Вы смирение добродетелью?", "Что мешает взаимопониманию между любящими?".

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся по программам среднего общего образования в учреждениях системы исполнения наказаний вместо сочинения могут написать изложение.

Продолжительность написания - 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа.

Для выпускников успешное написание итогового сочинения станет допуском к государственной итоговой аттестации. Результаты объявят не позднее 18 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU