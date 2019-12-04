Житель Тверской области из-за личной неприязни к женщине сжег ее дом
Пожар произошел в жилом доме в деревне Житниково Лихославльского района Тверской области. Сообщение о ЧП поступило в полицию.
По прибытии на место полицейскими было установлено, что строение полностью сгорело. В поджоге заподозрили 64-летнего местного жителя. Мужчина был неоднократно судим и, как пояснил сам, поджег дом на фоне личной неприязни к хозяйке жилища. Ущерб составил 1 млн. 300 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU