2019-12-04T12:50:58+03:00
Происшествия

Житель Тверской области из-за личной неприязни к женщине сжег ее дом

Злоумышленника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчина сжег дом своей знакомойВ Тверской области мужчина сжег дом своей знакомойФото: Мария ОСИПОВА
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Пожар произошел в жилом доме в деревне Житниково Лихославльского района Тверской области. Сообщение о ЧП поступило в полицию.

По прибытии на место полицейскими было установлено, что строение полностью сгорело. В поджоге заподозрили 64-летнего местного жителя. Мужчина был неоднократно судим и, как пояснил сам, поджег дом на фоне личной неприязни к хозяйке жилища. Ущерб составил 1 млн. 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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