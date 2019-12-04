Туристические объекты Твери нанесут на онлайн карты

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-04T12:28:22+03:00

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В рамках Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, делегация из Тверской области поняла эстафету проведения туристического проекта "Прошагай город". Его реализует Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ).

В состав делегации Верхневолжья вошли 15 представителей добровольческих объединений региона. Как отметил губернатор Игорь Руденя, по количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года.

Что касается туристического проекта "Прошагай город", то он уже был реализован в мае текущего года в Удомельском городском округе.

В ходе прошедшего в Удомле квеста на google-карты нанесены 14 новых туристических объектов, ещё 17 дополнены фото и отзывами.

В Твери акция состоится в январе 2020 года. В рамках проекта жители областной столицы пройдут по трём туристическим маршрутам и нанесут на онлайн-карты Google и Яндекс самые интересные объекты и достопримечательности. Итоговой точкой всех маршрутов станет Тверской императорский дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU