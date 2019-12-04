2019-12-04T11:56:54+03:00
Политика

В Тверской области появится новое министерство

Ведомство будет заниматься развитием цифровых технологий и обеспечением информационной безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Положение о новом ведомстве уже утверждено.Положение о новом ведомстве уже утверждено.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области будет создано Министерство цифрового развития и информационных технологий. Об этом стало известно по итогам заседания правительства Тверской области, которое 3 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Положение о новом ведомстве уже утверждено. Известно, что его работа будет сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих национального проекта "Цифровая экономика РФ", проведении мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности. Министерству также перейдет часть функций других ведомств, в том числе по формированию электронного правительства, внедрению и обеспечению эксплуатации комплексов средств автоматизации и телекоммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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