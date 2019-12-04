2019-12-04T11:34:45+03:00
Общество

Жительница Пензы поблагодарила следователя Тверской области за раскрытое дело

Уголовное дело, над которым работал майор юстиции Николай Шпагин, направлено в суд
Ирина ТАРАСОВА
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Следователь вышел на подозреваемую, которая продавала несуществующие украшенияСледователь вышел на подозреваемую, которая продавала несуществующие украшенияФото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
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4 декабря в полицию Тверской области пришло благодарственное письмо от жительницы Пензенской области. Женщина благодарила старшего следователя следственного отделения ОМВД России по Лихославльскому району майора юстиции Николая Шпагина за его работу в расследовании уголовного дела.

Как выяснилось в течение двух лет, 2015-2016 годов, жительница Лихославльского района размещала информацию о продаже золотых украшений. Потенциальных покупателей устраивала низкая цена, они перечисляли деньги на расчетный счет. Только вот украшений никаких не было. После получения денежных средств продавец переставала выходить на связь и пропадала.

Одной из таких жертв и стала жительница Пензы в 2015 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статья 159 УК РФ.

На подозреваемую удалось выйти, она дала признательные показания. И после разъяснительной работы вернула денежные средства потерпевшей. В настоящее время расследование окончено, и уголовное дело направлению в суд, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В благодарственном письме женщина написала: «Выражаю глубокую благодарность старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Лихославльскому району майору юстиции Николаю Шпагину, считаю его действия образцовыми и достойными поощрения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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