2019-12-04T09:23:27+03:00
Общество

На склоне у Обелиска Победы во Ржеве появится цветочная композиция в виде цифры «75»

Такое поручение дал губернатор Тверской области
Ирина ТАРАСОВА
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Разговор об этом прошел 3 декабря на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Фото: ПТОРазговор об этом прошел 3 декабря на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Фото: ПТО
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В Ржеве в рамках подготовки к юбилею Великой Победы в план работ по благоустройству вошло более 22 объектов улично-дорожной сети, 28 дворовых территорий, 25 детских площадок, ремонт кровель и фасадов 59 многоквартирных домов, а также зоны отдыха, памятные места.

В частности губернатор Игорь Руденя дал поручение на склоне у Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города Ржева, продумать создание композиции из живых цветов в виде цифры «75».

Разговор об этом прошел 3 декабря на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, где в том числе обсуждались вопросы территориального планирования и финансирование работ по благоустройству территории у Обелиска.

Глава региона подчеркнул, что к празднованию 75-летия Победы это знаковое для ветеранов и горожан место должно обрести достойный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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