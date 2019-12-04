В Твери состоится зимний концерт мастера игры на дудуке Аргишти

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-04T09:13:06+03:00

Мастер не первый раз приезжает в Тверь. Фото: из архива организаторов концерта

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4 декабря в Твери состоится зимний концерт Аргишти "Выше Арарата". Снова город наполнится волшебными звуками армянского дудука.

В руках известного в России и за рубежом исполнителя на дудуке - Argishty (Аргишти), инструмент звучит не только своими армянскими тембрами, в которых слышны голоса гор и уходящей в вечность истории человечества.

Его манеру игры не спутаешь ни с чьей другой. Это связано с удивительной биографией и необычными перипетиями, связавшими Argishty с армянским дудуком.

Круглый год дудукист путешествует по городами России и мира, чтобы «распространить славу о дудуке», как заповедовал ему Учитель из Ереванской консерватории.

Клуб Биг Бен, ул. Брагина, 2.

Начало в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU