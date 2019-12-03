Тверским авторам лучших вопросов писательница Дина Рубина подарит свою книгу с автографом

3 Дек. 23:33 2019-12-03T23:36:57+03:00

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5 декабря в деловом информационном центре библиотеки им. Горького Твери состоится онлайн-встреча с Диной Рубиной. Начало в 14.00.

В ноябре 2019 года в издательстве «Эксмо» вышла третья книга саги Дины Рубиной «Наполеонов обоз» – «Ангельский рожок». После 25-летней разлуки Аристарх и Надежда наконец-то встречаются. За плечами у каждого – груз испытаний, дорог, по которым в одиночку, рискуя жизнью, пришлось пройти навстречу друг другу. Аристарх добровольно заточил себя на должность тюремного врача. Если бы не привязанность к трём рыжеволосым дочкам друга и вера во встречу с любимой Дылдой, он мог трижды погибнуть. Надежда строила издательский бизнес, который в лихие 90-е был опасным, бандитским, кровавым. После того как выкарабкалась с того света, она вынуждена была закончить самостоятельную издательскую деятельность. И вот, казалось бы, срослись, соединились положенные друг другу Орфей и Эвридика, забрезжила новая – счастливая – жизнь. Но судьба готовила им трагическую развязку.

Организаторы сообщают, что на предстоящей встрече можно будет не только пообщаться с любимым автором, но и выиграть книгу с автографом. Авторам лучших вопросов Дина Ильинична подпишет в подарок книгу «Ангельский рожок».

О проекте:

«#ЛитМост» – уникальный совместный проект издательства «Эксмо» и Библиотек центра Москвы (ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»), который позволяет популярным современным авторам в формате телемоста выходить на связь с библиотеками всей страны и общаться в режиме реального времени с читателями из более, чем 70 регионов Российской Федерации.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU