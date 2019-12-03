2019-12-03T21:20:12+03:00
Звезды

В Тверь приедет известный эксперт фотографии, фоторедактор Наталья Ударцева

Она встретится с фотолюбителями областной столицы
Виктория ТУШКОВА
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На встрече разговоры будут только о фотоискусствеНа встрече разговоры будут только о фотоискусствеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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4 декабря в Творческой гостиной ТвГУ на улице Симеоновской, 45, состоится встреча с директором Школы визуальных искусств, фоторедактором Натальей Ударцевой.

Наталья - секретарь Союза художников России, преподаватель фотоискусства и эксперт в фотографии.Под её руководством осуществлялись масштабные фотопроекты, в том числе "The Best Of Russia" , "Неравнодушные", Фотобиеннале - 2016 в Москве.

Зачем фотография? Так звучит тема встречи. На ней собравшиеся узнают о роли фотографии в современном искусстве, определят пути и ориентиры собственного творческого выражения, научатся строить карьеру фотографа в современных условиях цифровизации.

Начало встречи в 16.30, вход на неё свободный. Ориентировочно занятие продлится 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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