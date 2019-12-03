В Тверь приедет известный эксперт фотографии, фоторедактор Наталья Ударцева
4 декабря в Творческой гостиной ТвГУ на улице Симеоновской, 45, состоится встреча с директором Школы визуальных искусств, фоторедактором Натальей Ударцевой.
Наталья - секретарь Союза художников России, преподаватель фотоискусства и эксперт в фотографии.Под её руководством осуществлялись масштабные фотопроекты, в том числе "The Best Of Russia" , "Неравнодушные", Фотобиеннале - 2016 в Москве.
Зачем фотография? Так звучит тема встречи. На ней собравшиеся узнают о роли фотографии в современном искусстве, определят пути и ориентиры собственного творческого выражения, научатся строить карьеру фотографа в современных условиях цифровизации.
Начало встречи в 16.30, вход на неё свободный. Ориентировочно занятие продлится 2,5 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU