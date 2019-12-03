2019-12-03T19:30:11+03:00
Общество

В Кимрах Тверской области гендиректор компании подозревается в коммерческом подкупе

Руководитель вымогал у подрядчика, который ремонтировал коммунальные сети, 5 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области гендиректора предприятия подозревают в коммерческом подкупеВ Тверской области гендиректора предприятия подозревают в коммерческом подкупеФото: Анастасия Осипова
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Как стало известно следствию, в период с июля по ноябрь 2019 года при исполнении муниципального контракта, заключенного с администрацией Кимрского района Тверской области, генеральный директор организации, осуществлявшей строительный контроль по выполнению работ по капитальному ремонту наружных и подземных сетей теплоснабжения, вымогал у подрядчика более 5 миллионов рублей за согласование приема и сдачи выполненных работ и незаконно получил часть требуемой суммы.

- Подозреваемый задержан. Следователями Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями УМВД России по Тверской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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