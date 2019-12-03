СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-03T19:20:11+03:00

В Твери почтили память неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: администрация Твери

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3 декабря в Твери прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. У могилы Неизвестных солдат на кладбище возле деревни Николо-Малица состоялась городская молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!".

В 11 часов участники акции почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев, воспитанники МБУ "Подростково-Молодежный центр" и ВПО "Сокол", студенты колледжа им. Героя Советского Союза П. А. Кайкова.

Также, 3 декабря памятные мероприятия прошли и на других воинских захоронениях города. А у Обелиска Победы состоялся памятный митинг с возложением цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU