В Твери почтили память Неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
3 декабря в Твери прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. У могилы Неизвестных солдат на кладбище возле деревни Николо-Малица состоялась городская молодежная акция "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!".
В 11 часов участники акции почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев, воспитанники МБУ "Подростково-Молодежный центр" и ВПО "Сокол", студенты колледжа им. Героя Советского Союза П. А. Кайкова.
Также, 3 декабря памятные мероприятия прошли и на других воинских захоронениях города. А у Обелиска Победы состоялся памятный митинг с возложением цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU