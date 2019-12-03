Специалисты Пенсионного фонда проведут приём граждан в Твери
Всем желающим попасть на приём потребуется паспорт и свободное время
Приём пройдёт на ул. Вагжанова, 9, строение 1.Фото: Дмитрий МИТИН
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12 декабря в отделении Пенсионного фонда по Тверской области, а также в других территориальных отделениях фонда пройдёт приём граждан. Специалисты посвятят этому почти целый рабочий день: с 12:00 до 20:00.
На приём можно заранее записаться по телефону: 8 (4822) 777-445. Но, как сообщают в ПФР, принимать пришёдших специалисты будут в порядке живой очереди.
Тверское отделение Пенсионного фонда РФ находится по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 9, строение 1. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!
ИСТОЧНИК KP.RU