Главная ёлка Твери замерцала огнями

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-03T16:56:49+03:00

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Вечером, 3 декабря, главная ёлка Твери, установленная на площади Ленина, замерцала огнями. Устанавливать и наряжать ее начали 28 ноября.

Напомним, искусственная ель в высоту достигает 14 метров. Ее украсили 30 светодиодных гирлянд и 110 шаров.

Украшать город к Новому году будут еще две недели. На площадях и в парках установят светящиеся арт-объекты, ёлки, световые конструкции.

Включить новогоднюю иллюминацию и полностью украсить город должны до 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU