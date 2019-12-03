2019-12-03T16:19:24+03:00
Звезды

Жителей и гостей Твери приглашают на выставку "Сезон охоты"

Она открывается в мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммауссе
Ольга ТРОФИМОВА
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На фото: произведение Лебедева Клавдия Васильевича "Сокольничий" (бумага, наклеенная на картон, акварель) из собрания Тверской областной картинной галереи.На фото: произведение Лебедева Клавдия Васильевича "Сокольничий" (бумага, наклеенная на картон, акварель) из собрания Тверской областной картинной галереи.
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Торжественное открытие выставки "Сезон охоты" состоится 13 декабря в мемориально-художественном музее Владимира Серова, в п. Эммаусс, д.29, в Калининском районе.

Посетители выставки смогут увидеть произведения известных отечественных и зарубежных авторов: графические иллюстрации А.С. Степанова, П.П. Соколова, Д.И. Филибера, Ф.Р. Федоровича, живописные полотна К.С. Первухина, Н.Е. Сверчкова, Пенри Вилльямса.

А также предметы декоративно-художественной скульптуры и декоративно-художественного фаянса с анималистическими мотивами авторства мастеров фабрики М.С. Кузнецова и Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина и др.

Начало в 16:00. Подробности можно узнать по тел.: (4822) 37-84-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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