Жителей и гостей Твери приглашают на выставку "Сезон охоты"
Торжественное открытие выставки "Сезон охоты" состоится 13 декабря в мемориально-художественном музее Владимира Серова, в п. Эммаусс, д.29, в Калининском районе.
Посетители выставки смогут увидеть произведения известных отечественных и зарубежных авторов: графические иллюстрации А.С. Степанова, П.П. Соколова, Д.И. Филибера, Ф.Р. Федоровича, живописные полотна К.С. Первухина, Н.Е. Сверчкова, Пенри Вилльямса.
А также предметы декоративно-художественной скульптуры и декоративно-художественного фаянса с анималистическими мотивами авторства мастеров фабрики М.С. Кузнецова и Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина и др.
Начало в 16:00. Подробности можно узнать по тел.: (4822) 37-84-32.
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