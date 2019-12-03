2019-12-03T16:09:49+03:00
Происшествия

В Твери мужчина пытался украсть из магазина четыре бутылки виски

Его задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери росгвардейцы задержали магазинного вораВ Твери росгвардейцы задержали магазинного вораФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Тревожный сигнал сработал в одном из магазинов на улице Паши Савельевой, в Заволжском районе Твери.

На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы установили, что неизвестный гражданин похитил из торгового зала четыре бутылки виски на общую сумму 3 699 руб. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 29-летний местный житель.

Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главная ёлка Твери замерцала огнями
В Твери зажгли главную новогоднюю ёлку
Жителей и гостей Твери приглашают на выставку "Сезон охоты"
25 тысяч тверских должников не смогут покинуть страну
За сбыт наркотиков жителю Твери грозит 20 лет колонии
В спортшколе Тверской области дети занимались в грязном зале и на рваных матах
В Тверской области посетитель кафе обокрал бармена
Ко Дню Победы ветераны в Тверской области получат по 25 тысяч рублей
В Тверской области мужчина после застолья лишился телевизора и приставки
Тверской пловец стал призером всероссийских соревнований "Резерв России"
В Тверской области "Газель" на лысой резине опрокинулась в кювет
Житель Тверской области украл из торгового центра туалетную воду
Главу Оленинского района Тверской области оштрафовали за распространение персональных данных жителя
«Тверская генерация» информирует о переводе двух многоквартирных домов на прямые договоры