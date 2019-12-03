В Твери мужчина пытался украсть из магазина четыре бутылки виски
Его задержали росгвардейцы
В Твери росгвардейцы задержали магазинного вораФото: Олег ЗОЛОТО
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Тревожный сигнал сработал в одном из магазинов на улице Паши Савельевой, в Заволжском районе Твери.
На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Росгвардейцы установили, что неизвестный гражданин похитил из торгового зала четыре бутылки виски на общую сумму 3 699 руб. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 29-летний местный житель.
Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU