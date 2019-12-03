25 тысяч тверских должников не смогут покинуть страну

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-03T15:54:18+03:00

Если хотите в отпуск за границу - извольте рассчитаться с долгами Фото: Олег ЗОЛОТО

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В следующем году 25 тысяч тверских должников не смогут выехать за пределы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В ведомстве отмечают, что пересечь границу не смогут граждане, чья сумма задолженности по одному или нескольким исполнительным документам превышает 30 тысяч рублей. А вот у алиментщиков и у тех, кто задолжал за возмещение вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба и (или) морального вреда, эта планка ниже и составляет 10 тысяч рублей.

Так что, если хотите в отпуск за границу - извольте рассчитаться с долгами.

В УФССП отмечают, что мера эта эффективная: с начала года судебными приставами Тверской области было вынесено более 49 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации; за десять месяцев 2019 с должников взыскано более 204 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU