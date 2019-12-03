2019-12-03T15:35:28+03:00
Происшествия

За сбыт наркотиков жителю Твери грозит 20 лет колонии

Запрещенными веществами обвиняемых торговал через интернет
Ольга ТРОФИМОВА
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Наркодилеру грозит 20 лет колонииНаркодилеру грозит 20 лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратурой Московского района г. Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Известно, что преступление было совершено с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Следствием установлено, что летом 2019 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта несколько видов наркотических средств и психотропных веществ. Впоследствии, во время обыска, они были изъяты оперативными сотрудниками органов внутренних дел.

За содеянное мужчина может отправиться в колонию на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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