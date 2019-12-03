За сбыт наркотиков жителю Твери грозит 20 лет колонии
Прокуратурой Московского района г. Твери утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Известно, что преступление было совершено с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Следствием установлено, что летом 2019 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта несколько видов наркотических средств и психотропных веществ. Впоследствии, во время обыска, они были изъяты оперативными сотрудниками органов внутренних дел.
За содеянное мужчина может отправиться в колонию на 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU