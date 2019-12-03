2019-12-03T15:20:09+03:00
Общество

В спортшколе Тверской области дети занимались в грязном зале и на рваных матах

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Директор спортшколы оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований Фото: архив "КП"Директор спортшколы оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований Фото: архив "КП"
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Проверку обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Детско-юношеская спортивная школа" провела прокуратура Торопецкого района и выявила ряд нарушений.

Так, в ходе проверки, на стене зала для прыжков на батуте были обнаружены следы протечки и грибок, в раздевалках не было шкафчиков и скамьи, в спортивных залах - пыль и мусор, а спортивные маты дырявые.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес директора спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Руководитель учреждения оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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