2019-12-03T15:10:17+03:00
Происшествия

В Тверской области посетитель кафе обокрал бармена

Преступление было совершено в Фировском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области осужден за кражу сумкиЖитель Тверской области осужден за кражу сумкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Перед судом предстал неоднократно судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Фировского района Тверской области.

В ходе следствия установлено, что подсудимый в сентябре 2019 года, находясь в кафе-баре "Арена", украл у бармена заведения сумку с деньгами и скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Решением суда, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина осужден на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полгода.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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