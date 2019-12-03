2019-12-03T14:06:16+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина после застолья лишился телевизора и приставки

Имущество прихватил с собой малознакомый гость хозяина дома
Ольга ТРОФИМОВА
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Полиция разыскала подозреваемого в краже Фото: архив "КП"Полиция разыскала подозреваемого в краже Фото: архив "КП"
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В полицию обратился 46-летний житель Западной Двины и сообщил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропала телевизионная приставка и телевизор. Ущерб составил 7 000 рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия. Выяснилось, что накануне заявитель пригласил к себе выпить малознакомого мужчину, а когда уснул, гость покинул квартиру, прихватив с собой имущество хозяина.

Полицейские опросили соседей и осмотрели возможные места сбыта краденого и установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 40-летний местный житель.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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