В Тверской области мужчина после застолья лишился телевизора и приставки

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-03T14:06:16+03:00

Имущество прихватил с собой малознакомый гость хозяина дома

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В полицию обратился 46-летний житель Западной Двины и сообщил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропала телевизионная приставка и телевизор. Ущерб составил 7 000 рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия. Выяснилось, что накануне заявитель пригласил к себе выпить малознакомого мужчину, а когда уснул, гость покинул квартиру, прихватив с собой имущество хозяина.

Полицейские опросили соседей и осмотрели возможные места сбыта краденого и установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 40-летний местный житель.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU