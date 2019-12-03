2019-12-03T13:51:37+03:00
Спорт

Тверской пловец стал призером всероссийских соревнований "Резерв России"

Илья Жуков завоевал "серебро" на заплыве в 50 метров
Ольга ТРОФИМОВА
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Илья Жуков привез серебро соревнований "Резерв России" Фото: областной спорткомитетИлья Жуков привез серебро соревнований "Резерв России" Фото: областной спорткомитет
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Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв России" проходили в столице Мордовии - городе Саранск с 26 по 30 ноября 2019 года.

В состязании приняли участие сильнейшие пловцы в возрасте от 13 до 18 лет со всей России. В этом году количество участников превысило 700 человек.

Хороший результат показал воспитанник КСШОР №1, 16-ти летний пловец, мастер спорта России Илья Жуков. Юноша попал в финальные заплывы на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине. На 50-метровке Илья завоевал серебряную медаль, выиграв у третьего места всего две сотые секунды. На дистанции 100 метров Илья занял четвертое место, проиграв третьему месту три сотые секунды. Об сообщает областной спорткомитет.

Вместе с тем, на соревнованиях Илье Жукову удалось установить три рекорда Тверской области на дистанциях - 50 метров баттерфляй, 50 метров на спине и 100 метров на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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