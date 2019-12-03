2019-12-03T14:07:28+03:00
Происшествия

В Тверской области "Газель" на лысой резине опрокинулась в кювет

Пострадал водитель
Ольга ТРОФИМОВА
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"Газель" на лысой резине улетела в кювет на дороге в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области"Газель" на лысой резине улетела в кювет на дороге в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 3 декабря, на 9-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Калязинском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 50-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", съехал с дороги и опрокинулся.

У пострадавшего признаков алкогольного опьянения нет. Он получил травмы, не угрожающие жизни. На задней оси "Газели" установлена лысая летняя резина. Вероятнее всего, это и стало причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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