2019-12-03T13:20:49+03:00
Происшествия

Житель Тверской области украл из торгового центра туалетную воду

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек украл духи, но был задержанМолодой человек украл духи, но был задержанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сообщение о краже из магазина поступило в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий". Сотрудница сообщила, что из парфюмерного магазина Вышнего Волочка неизвестный мужчина украл туалетную воду стоимостью 3000 рублей и скрылся.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам злоумышленник был задержан экипажем патрульно-постовой службы. Им оказался 19-летний житель Новгородской области. Молодой человек признался в содеянном.

По статье "Кража" фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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