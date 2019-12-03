Житель Тверской области украл из торгового центра туалетную воду
Сообщение о краже из магазина поступило в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий". Сотрудница сообщила, что из парфюмерного магазина Вышнего Волочка неизвестный мужчина украл туалетную воду стоимостью 3000 рублей и скрылся.
На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам злоумышленник был задержан экипажем патрульно-постовой службы. Им оказался 19-летний житель Новгородской области. Молодой человек признался в содеянном.
По статье "Кража" фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU