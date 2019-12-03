2019-12-03T12:16:07+03:00
Общество

Главу Оленинского района Тверской области оштрафовали за распространение персональных данных жителя

Прокуратура возбудило дело об административном правонарушении
Ольга ТРОФИМОВА
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Чиновнику придется заплатить штраф в 1000 рублейЧиновнику придется заплатить штраф в 1000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Глава Оленинского района Олег Дубов оштрафован за нарушение неприкосновенности частной жизни одного из жителей.

Мужчина написал заявление в прокуратуру с жалобой на чиновника. Надзорный орган провел проверку и установил, что муниципальный служащий на своей странице в соцсети "ВКонтакте", действуя как частное лицо, распространил персональные данные о судимости заявителя.

- По указанному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновный оштрафован на 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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