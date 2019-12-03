«Тверская генерация» информирует о переводе двух многоквартирных домов на прямые договоры

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-03T11:41:04+03:00

ЖСК-35 и ЖСК-43 не оплатили потребленные коммунальные ресурсы за два расчетных периода.

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«Тверская генерация» расторгает договоры на поставку ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры.

По состоянию на 31 октября 2019 года задолженность ЖСК-43 и ЖСК-35 за потребленную тепловую энергию превысила стоимость соответствующего коммунального ресурса за два расчетных периода.

В этой связи ООО «Тверская генерация» уведомляет о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры. С текстом данного договора можно ознакомиться на официальном сайте компании по адресу: https://tvgen.ru/

Таким образом, с 1 января 2020 года счета за тепловую энергию в доме 33 по улице Тамары Ильиной, который обслуживает ЖСК-43, и в доме 25 по улице Лукина, который обслуживает ЖСК-35, будут выставляться ООО «Тверская генерация».

ООО «Тверская генерация» напоминает, что выставление двойных квитанций противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU