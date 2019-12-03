Житель Тверской области отправится в колонию за избиение водителя троллейбуса
29-летний мужчина на два года отправится в колонию общего режима за совершение грабежа и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.
Установлено, что подсудимый разрисовывал маркером троллейбус. Водитель сделал ему замечание и попытался отвести виновного в сторону. В ответ злоумышленник избил водителя и отобрал у него сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Потерпевший получил телесные повреждения, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
Приговор, вынесенный судом с учетом мнения гособвинения, в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU