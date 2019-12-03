2019-12-03T10:17:26+03:00
Происшествия

Житель Тверской области отправится в колонию за избиение водителя троллейбуса

Мужчину осудили по двум статьям
Ольга ТРОФИМОВА
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По решению суда мужчина на два года отправится в колонию Фото: архив "КП"По решению суда мужчина на два года отправится в колонию Фото: архив "КП"
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29-летний мужчина на два года отправится в колонию общего режима за совершение грабежа и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

Установлено, что подсудимый разрисовывал маркером троллейбус. Водитель сделал ему замечание и попытался отвести виновного в сторону. В ответ злоумышленник избил водителя и отобрал у него сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Потерпевший получил телесные повреждения, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Приговор, вынесенный судом с учетом мнения гособвинения, в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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