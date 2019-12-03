Под Тверью водитель пострадал из-за собственной невнимательности
Иномарка врезалась в дерево
Под Тверью иномарка врезалась в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 3 декабря, на 31 км автодороги Тверь-Рождествено, Калининского района Тверской области.
Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 45-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", при движении проявил невнимательность к дорожной обстановке и совершил наезд на препятствие - дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU